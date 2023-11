Caccia al tesoro Lo scrigno nella discarica

Chi aiuterà i Giganti a trovare il forziere del tesoro? Ci saranno sicuramente Pecciolo e Florinda che, poi, li guideranno in un’avventura alla scoperta dell’impianto di smaltimento rifiuti di Legoli. Sembra l’inizio di una favola per bambini e, forse, è qualcosa al quale Belvedere Spa ha pensato ideando “Escape Giants – Caccia al tesoro al Triangolo Verde”. Un nuovo appuntamento che, a partire da domenica 19 novembre, si aggiunge a un lungo percorso di iniziative all’interno dell’impianto per la sua scoperta e valorizzazione anche in chiave turistica.

L’impegno dei dipendenti di Belvedere, infatti, si era concretizzato nell’aprile scorso con l’apertura delle visite alla discarica anche ogni terza domenica del mese oltre a quelle degli altri giorni della settimana. Una scelta, nata di concerto con l’amministrazione comunale, frutto di un crescente interesse proprio nei confronti dell’impianto che ha registrato 6483 visitatori nel 2022 e oltre 1000 nei primi 3 mesi del 2023. Ora la voglia di abbinare alle visite domenicali un appuntamento rivolto a tutte le famiglie ma in grado di coinvolgere maggiormente proprio i più piccoli. “Escape Giants – Caccia al tesoro al Triangolo Verde”, infatti, si rivolge ai bambini dai 5 ai 12 anni. È un’attività ludica che sarà proposta per la prima volta domenica 19 novembre e, al netto della presenza dei dipendenti Belvedere, sarà possibile svolgere in totale autonomia dai visitatori. Ogni famiglia, infatti, prenderà la sua mappa del tesoro e, con una serie di attività, andrà a scoprire le opere d’arte contemporanea, gli impianti e tutto ciò che sta dentro all’impianto industriale. Con un linguaggio e una serie di quiz pensati proprio per coinvolgere i bambini e renderli parte attiva di una vera e propria avventura al fianco di personaggi legati al territorio pecciolese. A partire dai simbolici Giganti. Come detto, per tutti, il premio finale sarà un forziere con dentro delle sorprese speciali.

L’iniziativa segue l’escape city di Peccioli, una caccia al tesoro diffusa per il centro del paese, organizzata dall’associazione DiverCity. Per prenotarsi sul sito www.belvedere.peccioli.net, telefonando allo 0587672073 o mandando un’email a [email protected].