Buoni spesa per i più bisognosi. Il dono del Rotary alla parrocchia

Anche quest’anno si è ripetuto un gesto importante, davvero carico di significati. Soprattutto alla luce di quello che sta accadendo nel Paese sul territorio: la fascia delle famiglie in difficoltà è in sensibile aumento per il forte carovita, e anche nel nostro Comprensorio – come ha recentemente spiegato anche la caritas diocesana – ci sono persone che faticano sempre di più ad arrivare alla fine del mese e ad apagre l’affitto di casa. Venerdì 8 dicembre, al termine della Santa Messa della Chiesa Collegiata di Santa Croce, la presidente del Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Maria Elena Maffei, insieme al socio Alessandro Marconcini, ha consegnato a don Donato Agostinelli i consueti buoni spesa che, ormai da diversi anni, il club mette a disposizione delle famiglie in difficoltà per consentire di acquistare generi di prima necessità. Si tratta di un aiuto concreto, di una sensibilità per quanti si trovano nel bisogno. Un service che il club di Santa Croce Fucecchio ha reso una sorta di tradizione che si ripete da tempo.

I 100 buoni, da 10 euro ciascuno, saranno distribuiti dal parroco che, conoscendo le situazioni del territorio, saprà individuare le persone più bisognose. Un impegno che continua e che il presidente Maria Eelena Maffei annuncia già: perchè altri 100 buoni saranno consegnati dal Rotary alla parrocchia in occasione della prossima Pasqua. Sarà un altro momento di aiuto concreto a chi si trova a vivere una condizione di disagio.