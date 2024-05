"Buon vivere e turismo. Industrie sostenibili. L’incontro tra culture"

1 "Ben prima del 2050 Santa Croce sarà il Comune del buon vivere, con turisti e industrie sostenibili che creano lavoro. Renderemo Santa Croce un polo internazionale di ricerca e formazione per l’industria del cuoio e l’industria sostenibile e attrarremo nuovi settori produttivi. Vogliamo recuperare le ex concerie dismesse per farci alloggi e piccole attività, con un sistema di incentivi per i proprietari e lavoreremo ad avere una scuola superiore, con indirizzi attrattivi. La nostra idea di Santa Croce profuma di futuro, e lì porteremo la nostra storia. Sosterremo infatti incondizionatamente il comparto conciario".

2 "A Staffoli ho vissuto 18 anni, ci sono cresciuti i miei figli. Prevediamo un piano di manutenzioni su strade e marciapiedi, cura del verde, sistemazione delle scale esterne della scuola elementare, una pensilina per lo scuolabus, più medici e pediatri, ristrutturazione dell’ambulatorio, più eventi, sostegno al centro commerciale naturale e, insieme al Forum della frazione, il recupero dell’ex cinema".

3 "Qui nessuno dorme per strada, le persone lavorano e partecipano alla nostra economia. Ora bisogna essere ancora più ambiziosi, credere nel valore profondo dell’incontro tra culture. Attiveremo un percorso di partecipazione e informazione sulla programmazione degli interventi, sui servizi, sulle regole. Un nuovo patto civico con tutti i cittadini, in cui coinvolgeremo anche le comunità. Abbiamo poi previsto un consigliere comunale aggiunto che rappresenti la voce delle comunità e che le aggiorni e informi sulle iniziative del Comune".

4 "Prevediamo che il Comune possa prendere in affitto locali del centro per farci iniziative. L’idea di una vetrina itinerante della pelle è interessante e va collegata a un’azione complessiva di promozione turistica del territorio".

5 "Ci vogliono confini chiari nel rapporto tra imprenditoria e istituzioni, ma sarebbe folle, come sento dire da altri, cancellare la storia di partnership virtuosa tra pubblico e privato che ci ha permesso di affrontare tempeste e cambiamenti e di trasformare un’industria impattante in un modello di sostenibilità e circolarità. La magistratura farà chiarezza su eventuali illeciti, ma questa è una terra di persone e imprenditori per bene. Insieme continueremo a rendere il comparto altamente competitivo".