Botte per strada. Ferito un giovane

Una lite scoppiata per strada, in via Dante Alighieri, in pieno centro a Castelfranco, poco prima delle 22 di giovedì, ha richiamato molte persone, tra cui titolari e addetti della vicina pizzeria Oasi della Pizza che, prima hanno cercato di mettere fine al furibondo diverbio e poi hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Sono arrivate due pattuglie che hanno individuato i due che se le stavano dando di santa ragione. Si tratta di un 33enne di origine marocchina e di un ventisettenne di origine ucraina. Quest’ultimo ha avuto la peggio. Colpito dall’altro ha riportato una ferita lacero contusa a un sopracciglio. I carabinieri hanno calmato i due e li hanno informati sui loro diritti, vale a dire la facoltà di querelarsi a vicenda.