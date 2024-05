Botte e violenze psichiche contro la compagna. Denunciato un 40enne

COMPRENSORIO

Due casi in pochi giorni. I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno denunciato un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni, per maltrattamenti sia fisici (percosse, schiaffi e pugni) che psichici contro la compagna. L’aggravante è che i maltrattamenti psichici erano tesi a limitare la libertà della vittima. Fatti accaduti in un comune della zona del Cuoio. L’altro giorno i carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Pisa nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza di genere. Al termine degli accertamenti accertamenti scaturiti in seguito ad un intervento effettuato nelle precedenti settimane da una pattuglia impegnata nel controllo del territorio di competenza, hanno raccolto elementi in ordine a presunte reiterate condotte violente commesse in ambito familiare dal compagno della donna che, fino a quel momento, non si era mai rivolta ai carabinieri. Effettuati tutti gli accertamenti e i riscontri del caso, i militari dell’Arma hanno provveduto a denunciare in stato di libertà l’uomo che, secondo il racconto della vittima, avrebbe posto in essere già da diverso tempo le condotte violente sia fisiche che psichiche nei confronti della compagna. Pochi giorni fa 35enne denunciato per lo stesso motivo a Santa Croce.