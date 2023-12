Borghi della lettura, il paese entra nel circuito della cultura di qualità

CASTELNUOVO VALDICECINA

Castelnuovo Valdicecina entra a far parte dei "Borghi della lettura", network nazionale che promuove un’offerta di turismo tematico basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Un’iniziativa promossa dal Ccn di Castelnuovo Valdicecina e dal direttivo Confcommercio Castelnuovo Valdicecina, con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa, Comune e Toscana Promozione Turistica. "Abbiamo fortemente voluto aderire a questa nuova iniziativa organizzando un ciclo di incontri a cadenza mensile che vedranno protagonisti vari autori letterari di fama nazionale e internazionale che introdurranno le loro opere e offriranno spunti di discussione e riflessione - spiega la presidente del Ccn e del direttivo Confcommercio Castelnuovo Valdicecina Elisa Fedi - Il primo appuntamento ha visto protagonista l’autore Sacha Naspini, nominato Padrino del borgo di Castelnuovo, a cui è spettato il compito di fare da apripista per questa interessante rassegna. Ci auguriamo che il successo della prima tappa venga replicato con lo stesso interesse da parte del pubblico".

"Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che attraverso appuntamenti culturali di qualità contribuisce alla valorizzazione di Castelnuovo - afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli - Questa è la strada da perseguire per incentivare e sostenere la promozione, anche in chiave turistica, dei borghi di questo straordinario territorio". Il prossimo appuntamento sarà il 10 dicembre con la scrittrice Alessandra Cotoloni, che presenterà il romanzo Bagasc. Il progetto Borghi della lettura, nato nel 2015, conta l’adesione di 67 borghi e di 18 Regioni, con l’intento di puntare sull’economia culturale per valorizzare il territorio e contrastare fenomeni di abbandono dei luoghi attraverso il recupero dei centri storici e la realizzazione di nuove architetture, come piazzette o terrazze della lettura.