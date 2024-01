Boom di sanzioni grazie alla Ztl. In calo l’abbandono dei rifiuti

SAN MINIATO

Numeri record per le infrazioni stradali sotto la Rocca. Dalle 3.325 del 2022 siamo passati alle 11.726 del 2023, +71,64%), con un conseguente aumento di accertato di circa 719mila euro (con l’accertato totale che si assesta intorno al milione di euro). A far lievitare i conti è la z ztl. E’quanto emerge dal report sull’attività della polizia municipale presentato ieri in Comune dal sindaco Simone Giglioli, l’assessore Elisa Montanelli e il comandante Dario Pancanti che hanno tradotto in cifre quanto è stato fatto.

Dal consuntivo emerge anche la crescita del numerio di incidenti stradali: dai 132 del 2022, nel 2023 siamo passati a 158 (+22%) con un incremento del numero di punti decurtati, 2.498 contro i 2.060 dell’anno precedente. 320 le persone coinvolte (+11% nel 2023), delle quali 55 ferite. La sciurezza stradale è un fronte che vede gun forte impegno degli agenti. Importante il ruolo della strumentazione tecnologica per condurre indagini. In 8 telecamere di videosorveglianza a San Miniato infatti, è attivo un software che va oltre la lettura targa o la segnalazione di un’auto in transito senza copertura assicurativa o con revisione scaduta. Situazioni che emergono a riutmo frequente: siamo nelle media di un mezzo ogni due gioni. "Il software che stiamo testando – dice Pancanti – lo stiamo è un valido aiuto nelle indagini, perché ci permette di trovare un’auto anche per dimensione o colore, che sono i dettagli che più restano nelle mente delle vittime di incidenti o altro".

Tra le attività di polizia amministrativa si registra un aumento del numero di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico (da 87 si passa a 153), mentre rimangono pressoché invariate quelle per trasporti eccezionali (da 27 diventano 26). L’attività di polizia giudiziaria subisce un lieve incremento: scende il numero di denunce ricevute al Comando (da 25 si passa a 20 nel 2023), mentre quello delle attività delegate da altre forze dell’ordine (da 44 diventano 52).Cala il numero di sanzioni per reati di tipo ambientale. Nel 2023 sono state accertate 88 violazioni complessive contro le 141 del 2022 (-37,5%); di queste 58 hanno riguardato l’abbandono di rifiuti mentre, nel 2022, erano state 70 (-15,4%).

Carlo Baroni