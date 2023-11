Bocelli 19 luglio, sarà ancora maxi-concerto

La quinta internazionale del Teatro del Silenzio si arricchisce di una nuova data, dopo quella già annunciata per il 17 luglio, per il super show estivo del tenore più famoso del mondo, Andrea Bocelli. Il 19 luglio 2024 è un altro appuntamento per il maxi concerto di Lajatico, nell’olimpo della musica, l’anfiteatro naturale del Teatro del Silenzio. I biglietti sono già in vendita su VivaTicket. e già si preannuncia un evento dal sapore mondiale. Andrea Bocelli festeggerà così i suoi 30 anni di carriera dal palco della 19esima edizione del Teatro del Silenzio. Proprio dove tutto è nato. City Sound & Events e Impact Productions, in collaborazione con Mercury Studios e Maverick hanno presentato le due date.

"Un evento musicale irripetibile per i fan di tutto il mondo – è quanto annunciato dagli organizzatori. Con una straordinaria line-up di artisti e ospiti a sorpresa, questa maestosa notte di musica e ricordi sarà ambientata nello splendido sfondo della città natale del leggendario cantante"". "Il teatro del Silenzio come Central Park – hanno assicurato gli organizzatori – il paragone, scorrendo i big allertati, non è azzardato. Come per lo storico concerto newyorkese del 2011 in cui l’America consacrò Andrea Bocelli, così Lajatico sarà per una sera "l’ombelico del mondo" della grande musica, celebrando tra le morbide colline toscane i 30 anni di carriera del grande tenore, con un parterre di colleghi e amici che rappresentano una porzione significativa dei vertici planetari nel pop e nella lirica". La serata si trasformerà anche in uno speciale televisivo. Come per "One Night in Central Park", anche per il concerto del trentennale, l’artista non vuole parlare di sfida. "Non la vivo come tale – spiega Andrea Bocelli –: quando si sfida bisogna avere un avversario, mentre io ho solo tanti meravigliosi compagni di viaggio, siano il pubblico o gli artisti coinvolti, i tecnici o gli organizzatori. Persone che compartecipano a questa avventura e che mi auguro conservino, come me, poi il piacere di ricordarla. La musica è fatta per unire, per condividere un sentimento, un’emozione. Dopo trent’anni sui palcoscenici del mondo, sarà un onore e un’occasione quantomai speciale poter festeggiare, insieme, dove tutto è cominciato".