Bini attacca:: "Ora la scuola però va fatta"

L’ex sindaco Mirko Bini non ha partecipato alla discussione e alla votazione del bilancio comunale. Sulla manovra dell’amministrazione, Bini entra nel merito su tre punti in risposta alla giunta Arcenni. In particolare sull’annosa questione della nuova scuola.

"La scuola di Selvatelle all’epoca aveva due percorsi aperti – ricorda Bini (nella foto) –: un finanziamento di 700mila per i lavori sismici e una graduatoria per una nuova scuola; alla fine uno dei due doveva essere abbandonato, tutti e due non potevano coesistere. Siccome sulla scuola attuale il miglioramento o adeguamento sismico era costoso, complicato e comunque la scuola è piccola, scegliemmo di continuare con la strada della nuova scuola. Tant’è che abbiamo individuato il terreno e studiato un nuovo preliminare". "Ora va fatta: vedendo un milione per il campo sportivo non credo manchino risorse per la nuova scuola" dice rivolgendosi all’amministrazione.

La questione sanzioni. "La cifra dei 110mila di previsione è maggiore dei bilanci precedenti, e siccome non è mai stata raggiunta direi che al consuntivo mancheranno degli euro. Siccome nelle altre voci già siamo andati a vedere aumenti, se quelli non entrano saranno ulteriori tagli".

Altra questione le antenne. "Il piano antenne - sottolinea l’ex primo cittadino – l’ho commissionato per monetizzare le antenne esistenti e non per metterne nuove soprattutto in mezzo al paese".