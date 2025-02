Bilancio, Tari e programmi. La giunta incontra i cittadini: "Pressione fiscale ferma"

Una prima campagna di ascolto: attese delle comunità, urgenze, rafforzamento del dialogo e del contatto diretto, frazione per frazione. L’amministrazione comunale prosegue gli incontri con i cittadini per parlare di bilancio, Tari e programmi per la Casciana Terme – Lari che verrà. Intanto c’è un primo, importante, punto fermo: "Nessun aumento della pressione fiscale – dice il sindaco Paolo Mori –. Niente ritocchi delle tariffe dei servizi, anzi abbiamo alleggerito l’Imu previsto su alcune tipologie di capannoni". "Ma per noi – aggiunge – questi incontri solo solo l’inizio di una campagna di ascolto che non si esaurisce qui. Proseguiremo anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni, in un dialogo continuo per valutare insieme le necessità che ci sono in ogni angolo del nostro Comune".

La precedente amministrazione incontrava i cittadini prima di varare il bilancio di previsione. "Noi abbiamo deciso di fare il percorso opposto – aggiunge il primo cittadino –. E questo ci ha consentito di approvare il bilancio entro al fine dell’anno. Consapevoli che, davanti a nuove necessità, a proposte che insieme valuteremo, è ancora possibile intervenire per andare incontro alle iniziative che la nostra comunità ci chiede". Il ciclo di presentazione è già iniziato. "C’è partecipazione ed attenzione – aggiunge il sindaco – con particolare riguardo alla Tari: i cittadini sono molto interessati a capire come funziona e com’è organizzato il calcolo. Al momento anche sul fronte Tari, non prevediamo aumenti".

Per l’amministrazione Mori questo primo ciclo è ulteriormente importante: è l’amministrazione che si è insediata nel giugno scorso, dopo la vittoria alle elezioni amministrative, l’occasione è strategica anche per presentarsi a tutti, farsi conoscere, ed iniziare, appunto, un percorso. "Abbiamo detto in campagna elettorale che il dialogo costante sarebbe stata la nostra parola d’ordine e il modo con cui vogliamo operare – conclude il sindaco -. Questa è la prova". Il primo appuntamento del mese di febbraio sarà stasera a Casciana Alta alle 21 al teatro Rossini per i cittadini di Sant’Ermo, Usigliano e Croce. Poi toccherà a Lari, Boschi di lari, Capannile, Colle, Aiale, Querceto e Gramugnana, giovedì 6 febbraio al teatro di Lari alle 21. Infine Cevoli e Orceto lunedì 10 febbraio al circolo Arci, sempre alle 21.

Carlo Baroni