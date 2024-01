Bilancio da oltre 50 milioni di euro: "Stessi servizi senza aumentarli"

SAN MINIATO

"Un bilancio da oltre 50 milioni di euro. Che guarda alle fasce più deboli della popolazione e alle famiglie. Invariate le tariffe dei servizi scolastici come refezione, trasporto e asilo nido per per i quali abbiamo deciso di investire 490.000 euro in più, con una copertura da parte dell’utenza del 45%. Il recupero dell’evasione è una voce fondamentale. Lo scorso anno sono entrati nelle casse comunali 1,8 milioni di euro". Il sindaco Simone Giglioli, con la giunta (presenti in sala del consiglio la vicesindaca Elisa Montanelli, l’assessora Giulia Profeti e l’assessore Loredano Arzili), ha illustrato il bilancio di previsione 2024 approvato dal consiglio comunale il 28 dicembre con 10 voti favorevoli (Pd, Riformisti per San Miniato e Uniti si può), 5 contrari di Lega, Forza Italia e Cambiamenti (assente Italia Viva).

"Le priorità di questa amministrazione sono la destinazione delle risorse necessarie al mantenimento dei servizi educativi, scolastici e sociali, oltre agli investimenti in nuove strutture scolastiche, gli interventi di sicurezza, la nuova viabilità e la manutenzione straordinaria – ancora le parole di Giglioli – Restano invariate le tariffe sui servizi a domanda individuale, l’addizionale Irpef, con detrazione fiscale da 12.500 euro per redditi da lavoro dipendente e da pensione, e l’Imu con la conferma di tutte le aliquote". La spesa per le utenze (gas, luce) e carburante si abbassa ma non scende ai livelli del 2021. Per il 2024 lo stanziamento è di 1.526.200 euro. Le tariffe della Tari verranno approvate entro il 30 aprile con l’obiettivo di confermare riduzioni e agevolazioni e "dare un’ulteriore spinta ad un servizio che si è assestato sull’80% di raccolta differenziata e vigilare contro l’abbandono".

L’assessora Profeti ha parlato di investimenti per l’edilizia popolare, tesi soprattutto al recupero di edifici non utilizzabili perché bisognosi di lavori di ristrutturazione. Oltre 5,7 milioni di euro (tra risorse del Comune e finanziamenti speciali) sono destinate alla delle strade e del ponte blu in via Pruneta, la realizzazione della rotatoria in via Guerrazzi a La Catena (il 16 ci sarà la presentazione pubblica al circolo Arci) e il prosieguo dell’efficientamento della pubblica illuminazione. Altri interventi per la frana di via Bagnoli e la riqualificazione della pista di atletica di Fontevivo.

In centro stanno per iniziare i lavori di sistemazione di piazza del Popolo (già finanziati) che comporteranno, come ha detto la vicesindaca Elisa Montanelli, anche una sospensione della zona a traffico limitato per circa cinque settimane, l’attivazione di due nuovi varchi e l’estensione delle strade per i permessi ai residenti. Sono stati inoltre richiesti, ma non ancora ottenuti, 5,2 milioni di euro per il nuovo ponte di Isola, l’ampliamento del parcheggio del Cencione, la nuova palestra di San Miniato Basso e interventi su alcune frane: via Catena, Poggio al Pino, di Gello e Poggio di Cecio). Anche nel 2024 niente imposta di scopo e tassa di soggiorno. Una voce importante, come sottolineato dall’assessore Loredano Arzilli, ce l’hanno la cultura che non ha subito tagli e lo sport con molti investimenti e collaborazioni con le 170 associazioni del territorio per le quali nel 2023 il Comune ha concesso 102 patrocini. "Stiamo riaprendo San Generio – ha detto Arzilli – ed è completato l’iter per l’acquisizione del patrimonio Dilvo Lotti".

"Un bilancio di previsione solido e importante che, ovviamente, potrà essere soggetto a variazioni durante il corso dell’anno, me che si dimostra in piena salute – conclude il sindaco Simone Giglioli – In merito alle recenti critiche delle opposizioni rispondo che il segretario comunale sta vagliando i loro rilievi, ma posso dire che abbiamo fatto tutto in regola e con la massima correttezza".

g.n.