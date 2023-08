Bientinese, stop camion. La Provincia alla Regione: "La strada va sistemata. Iniziamo un percorso"

Bientina (Pisa), 3 agosto 2023 - La strada Bientinese, che collega Bientina ad Altopascio e per un tratto attraversa il comune di Castelfranco, è in uno stato pessimo. Per questo motivo dal primo agosto la provincia vieta il transito ai camion sopra le 7,5 tonnellate. Ma, al contempo, il presidente della stessa Provincia, Massimiliano Angori, ha inviato una lettera alla Regione chiedendo "un intervento risolutivo per la Sp3 Bientinese". Il divieto di transito ai camion è stato deciso dalla Provincia "per motivi di sicurezza, dal momento che la strada è interessata da forti volumi di traffico pesante, che spesso, come risulta dai monitoraggi in possesso della struttura tecnica provinciale, non rispettano neppure i limiti di velocità adottati", spiega il presidente Angori.

"Abbiamo tuttavia avviato un confronto sulla questione inerente le condizioni di questa arteria, e nei giorni scorsi, prima di reintrodurre la limitazione, con i cindaci dei Comuni su cui insiste il tracciato – aggiunge ancora Angri – abbiamo approfondito la situazione, insieme alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, analizzando lo stato dell’arte di questa arteria stradale di importanza strategica per il collegamento delle Province di Pisa e Lucca, e più in generale anche delle province limitrofe. In questo contesto riteniamo fondamentale il ruolo che potrà rivestire la Regione Toscana, e per questo abbiamo inviato una apposita missiva, per allargare la riflessione, le competenze, e le prospettive di finanziamento, inizialmente almeno di uno studio di fattibilità, che già di per sé si preannuncia complesso, per migliorare in via definitiva questa porzione di viabilità così strategica".

"Siamo consapevoli di quanto sia importante questa strada per l’interconnessione delle principali arterie che congiungono il centro della regione con il nord e la costa – conclude Massimiliano Angori – La Provincia di Pisa dunque si è fatta portavoce di questa richiesta alla Regione Toscana a nome proprio e anche della provincia di Lucca, dell’Unione Valdera e dei Comuni della zona, cioè Altopascio, Bientina, Buti, Cascina, Castelfranco, Montecarlo, Porcari, e Vicopisano".

g.n.