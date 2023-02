Bicicletta contromano in FiPiLi, follia a San Miniato

Bicicletta contromano in FiPiLi (Screen video su "I Dannati della FiPiLI", Facebook)

Pontedera, 21 febbraio 2023 – Non è la prima volta che succede, ma come sempre viene da chiedersi: com’è possibile? Intorno all’ora di pranzo di lunedì 20 febbraio, verso mezzogiorno, un uomo è stato avvistato in bicicletta sulla FiPiLi, all’altezza di San Miniato. Se già così sembra una follia, va aggiunto il fatto che l’uomo procedeva in contromano.

Tanti automobilisti hanno segnalato la presenza dell’uomo in bicicletta alle autorità. È intervenuta la polizia stradale che ha provveduto immediatamente a scortare l’uomo fuori dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Il video della bicicletta contromano in FiPiLi è stato pubblicato su Facebook, sulla pagina “I dannati della FIPILI”. Tanti i commenti degli automobilisti che hanno avvistato il ciclista: “Questa è pazzia”, scrive un utente.

Non è la prima volta che accade comunque. Tra gli ultimi avvistamenti di persone in bicicletta, o anche in monopattino sulla FiPiLi, si ricorda la segnalazione avvenuta tra Empoli e San Miniato a inizio settembre scorso, dove un uomo era stato fermato dalla polizia stradale perché, anche lui, andava in bicicletta. E a fine luglio scorso, si ricorda il video divenuto virale di un uomo che con casco e zainetto procedeva in monopattino elettrico sulla FiPiLi all’altezza di Lavoria, direzione Firenze.