Beve troppo e provoca incidente. Patente ritirata e auto “bloccata“

Guida in stato di ebbrezza, scatta una denuncia nel territorio di Volterra a seguito di un incidente stradale. I carabinieri della compagnia di Volterra, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, svolti lungo le principali arterie, intervenuti in un comune del comprensorio, hanno proceduto, sul luogo di un incidente in cui è rimasta coinvolta soltanto un’auto, all’identificazione del conducente. Nel corso del controllo da parte dei carabinieri, la persona fermata è stata sottoposta all’alcooltest dal quale è risultato un tasso alcolemico di oltre 0,80 g/l, dunque più di quanto consentito dalla legge.

All’esito dell’accertamento, per l’automobilista che aveva alzato troppo il gomito, è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente.

Infine, il veicolo coinvolto nell’incidente è stato sottoposto a fermo amministrativo.