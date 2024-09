Beneficenza Cena in memoria di Ruggero

Una cena di raccolta fondi per contribuire all’acquisto dei caschi per la prevenzione dell’alopecia nei Day hospital oncologici. Gli organizzatori della decima edizione della cena di beneficenza in ricordo di Ruggero Nocchi, giovane scomparso nel 2011 ma rimasto nei cuori di tante persone, hanno conseganto il ricavato, 3.116 euro, al direttore del dipartimento oncologico dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e vice presidente della Fondazione Faro Onlus dottor Giacomo Allegrini e al dottor Luigi Coltelli responsabile, facente funzione, della UO di Oncologia di Pontedera.

La raccolta, partita proprio da Peccioli in occasione del Memorial 2023, ha contribuito all’acquisto del primo dei due macchinari da parte dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Il macchinario arriverà entro la fine di questo anno e sarà di nuovo a disposizione delle pazienti del DH di Pontedera.

L’evento si è svolto nei giorni scorsi al centro polivalente di Peccioli, in occasione del decimo Memorial Ruggero Nocchi. La cena, allestita come sempre dalla società calcistica Adt Amatori Peccioli, è stata ancora una volta l’occasione per sostenere la ricerca oncologica e per ricordare, per il decimo anno, Ruggero Nocchi, scomparso all’età di 30 anni a seguito di una grave malattia, dopo aver difeso per molti anni la porta della squadra pecciolese.

La serata ha fatto registrare una grandissima affluenza, ben 200 persone hanno partecipato alla cena che si è conclusa con il taglio della torta per commemorare il 10° anno dalla prematura scomparsa del ragazzo.