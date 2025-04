"Bene i soldi della Regione. Ma ora riaprite il ponte"

CALCINAIA-VICOPISANO"Bene i ristori decisi dalla Regione per le imprese danneggiate dalla chiusura del ponte della Botte, ma ora dateli in fretta e soprattutto riaprite in fretta l’attraversamento dell’Arno tra Fornacette e San Giovanni alla Vena, nei comuni di Calcinaia e Vicopisano". E’ la posizione di Confcommercio che in questi mesi di cantieri e chiusura del ponte ha più volte sollecitato gli enti pubblici a elargire gli aiuti alle attività penalizzate negli incassi e nei fatturati.

"Finalmente, dopo i nostri continui e ripetuti solleciti qualcosa si muove e non possiamo che ringraziare la Regione per lo stanziamento dei ristori – le parole del referente sindacale di Confcommercio provincia di Pisa Luca Pisani – Destinare 120mila euro a supporto delle attività è sicuramente il primo atto concreto in favore degli imprenditori che in questi mesi, a partire dalla chiusura del 5 agosto 2024 e nei successivi ritardi, hanno registrato perdite di fatturato fino al 95%. Fin dall’inizio di questa storia siamo stati gli unici ad alzare la voce e a chiedere opportuni risarcimenti per le attività danneggiate e nel corso di questi mesi ci siamo attivati con tutti i canali a nostra disposizione, ribadendo la necessità e la priorità di salvaguardare le aziende danneggiate, in ogni riunione di concertazione con la Provincia e i comuni interessati e interloquendo costantemente con gli imprenditori".

"Adesso auspichiamo tempi decisamente più rapidi per lo stanziamento dei ristori – conclude Pisani – Non abbiamo dubbio che i comuni di Vicopisano e Calcinaia si attiveranno tempestivamente per effettuare i necessari passaggi tecnici e garantire con la massima celerità l’erogazione dei fondi a disposizione. La priorità è adesso quella di riaprire il ponte nel più breve tempo possibile. Purtroppo al di là del generico annuncio che parla di una riapertura parziale a fine aprile non ci sono notizie certe sulla fine dei lavori".