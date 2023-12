Bellaria, bocciate le quattro ipotesi. Il Comitato avanza la ‘soluzione F’

Soluzione A, B, C, D oppure E? "Nessuna, noi vogliamo la soluzione F". Va a vuoto il tentativo dell’amministrazione comunale di andare incontro e raccogliere l’adesione dei residenti della Bellaria che ormai da anni chiedono che venga rispettata la convenzione del 2007 che prevedeva di realizzareun parco nei terreni che per decenni hanno ospitato il campo sportivo Orsini e le tante partite della Bellaria Cappuccini. Battaglia annosa, con i residenti che difendono il parco e il verde pubblico da possibili nuove costruzioni. Il 21 novembre l’amministrazione comunale ha pubblicato un sondaggio, con scadenza 15 dicembre per poi atterrare nelle assemblee pubbliche e quindi in consiglio comunale per l’approvazione definitiva, per permettere a tutti i cittadini di votare 5 possibili soluzioni per il completamento della lottizzazione alla Bellaria. "Queste 5 proposte non sembrano coincidere con l’interesse pubblico – dicono i rappresentanti del comitato – e certamente non con l’interesse delle 839 persone che hanno firmato la petizione per il Parco Bellaria nel 2021. Un sondaggio al quale non possono evidentemente partecipare tutti gli anziani della Bellaria, che hanno difficoltà nell’accesso alle tecnologie informatiche. Il comitato ha proposto al sindaco Franconi una soluzione F, che parte dalla soluzione E del sondaggio online". E nel particolare. "La soluzione F si differenzia dalla E – spiegano – per aver spostato gli edifici alti 3-4 piani dalla zona del Parco Bellaria alla zona del terzo ponte, dove era previsto di edificare secondo la convenzione 2007, e dove era prevista la costruzione della scuola (la De Gasperi poi ospitata all’interno del Polo Carlesi, ndr), e per aver reso tutto il lato su via Toti disponibile ai parcheggi auto". "La soluzione F proposta – dicono – mantiene il volume costruibile dell’ipotesi E nel sondaggio online, rispetta il diritto a costruire di Bellaria Costruzioni, ma nel contempo alleggerisce la zona Parco Bellaria andando nella direzione della convenzione 2007 e degli 839 che hanno firmato la petizione nel 2021. Chiediamo al sindaco di portare avanti la proposta F, o di spiegare perché la proposta E del sondaggio va bene e la F no".

Luca Bongianni