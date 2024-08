Battello, corsa speciale. Alla scoperta del fiume e del Museo dei mattonai

PONTEDERA

Scoprire l’Arno, la città, le frazioni e le tante storie che ne fanno parte. Sabato 24 agosto un’altra corsa speciale per il battello Andrea da Pontedera. Si salpa, come ogni sabato e ogni domenica, sempre alle ore 18 dalla sede dei Canottieri Pontedera, ma è prevista anche una fermata al Parco Fluviale de La Rotta. Qui i passeggeri potranno scendere per visitare il Museo dei Mattonai, grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Il Mattone. Dopo la visita, il battello riprenderà la navigazione sull’Arno per tornare all’approdo di partenza ai Canottieri. Prenotazioni telefoniche e whatsapp al 3887583081.