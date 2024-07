Base militare, è bufera. "L’autodromo si può fare. Era già previsto da anni"

Pontedera, 20 luglio 2024 – Si presenta con una mozione contro nuove installazioni militari alla Tenuta Isabella la consigliera di Pontedera a Sinistra, Denise Ciampi. Una mozione che ha fatto molto discutere in Consiglio comunale, che ha visto centrosinistra e centrodestra prendere una posizione sul tema delicato. La posizione di Ciampi, e del suo gruppo, è chiara: no alla base militare, né a Pontedera né a Pisa, né altrove.

Per Pontedera a Sinistra questo progetto è ritenuto "una violenza verso il territorio, un pericolo nel quadro dell’escalation militare che vede l’Italia coinvolta sempre più in presenti e potenziali scenari di guerra" ma anche un progetto "che impatterà su un territorio già fragile dal punto di vista alluvionale e sul quale pesano altri dissennati progetti urbanistici messi in piedi dall’attuale maggioranza".

Una mozione che però è stata votata favorevolmente soltanto dalla Ciampi. Sì, perché la coalizione di maggioranza ha proposto e votato favorevolmente una mozione alternativa, presentata nella seduta di ieri dal consigliere Andrea Fulceri.

Sostenendo che il Comune non si mai stato invitato al tavolo interistituzionale per trattare il tema, e che l’attuale impianto urbanistico dell’area non prevede alcune declinazioni incompatibili con la funzione motoristica di un’eventuale infrastruttura. "Il consiglio – si legge – chiede che l’amministrazione comunale venga formalmente informata sullo stato coinvolgimento del proprio territorio" del progetto. E poi "si impegna a verificare, sulla scorta di una progettazione utile a valutarne i requisiti di sostenibilità tecnica e ambientale, la realizzabilità dell’autodromo alla Tenuta Isabella ".

E ancora " invita il Governo a non sottrarre risorse fondamentali e indifferibili già destinate a progettualità pertinenti ad ambiti delicati". Ed infine "impegna il sindaco e la giunta ad intraprendere percorsi di consultazione e partecipazione attiva della comunità locale qualora vi fossero sviluppi concreti sull’eventuale interessamento del territorio comunale di Pontedera" alla realizzazione a Pisa della sede del Gruppo intervento speciale del 1° reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania e del centro cinofili. Mozione questa approvata dalla maggioranza, si è astenuto il centrodestra.