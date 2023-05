Barchini, il giorno dopo Tra gioia e delusione Salvadori di San Martino "Un palio molto difficile"

CASTELFRANCO

Palio dei Barchini, il giorno dopo. Tra emozioni, sensazioni, gioie e amarezze. Ma senza polemiche e con il riconoscimento dell’avversario. Parlano i presidenti delle quattro contrade.

Claudia Corti di San Michele in Caprugnana: "Sono molto fiera degli equipaggi, a parte Pescini e Di Maria sono quasi tutti nuovi e dopo neanche un anno di allenamento calcare quel palco è già tantissimo". "Io credo molto che possano migliorarsi di qui al prossimo anno e sicuramente riusciranno, visto che hanno sperimentato le emozioni di correre il Palio – aggiunge Corti – riusciranno a trasformare anche l’ansia in energia. Voglio il meglio per loro. Spero che vengano anche altri ragazzi in contrada perché il palio deve essere dei giovani, noi dobbiamo solo prenderci cura delle contrade per lasciarle ai giovani".

Chety Toni di San Pietro a Vigesimo: "Domenica è stata una giornata lunga e sofferta, non siamo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo, però sono e siamo orgogliosi dei nostri equipaggi che hanno dato il massimo; siamo pronti a ripartire a testa bassa e lavorare per arrivare a ottenere quello che quest’anno ci è sfuggito di mano (vale a dire il Palio Rosa e portare definitivamente il cencio in contrada, Ndr).

Tiziano Salvadori San Martino in Catiana: "E’ stato un palio difficile, con equipaggi tutti super preparari; le dinamiche della gara ci hanno portato in testa alla prima curva e poi siamo stati bravi a non sbagliare nulla sia nel palio che nel mini palio. Brave anche le nostre donne che hanno ottenuto un secondo posto meritatissimo". I barcaioli di San Martino che hanno vinto il palio sono Samuele Campinoti e Daniele Quarta, precisazione doverosa dopo l’errore nell’edizione di ieri.

Samuele Venezia di San Bartolomeo a Paterno: "Rispetto ad altri anni c’è meno amarezza perché abbiamo raggiunto obiettivi importanti e ci siamo divertiti e siamo tornati in contrada con il sorriso". "Abbiamo vinto il Palio Rosa e il cencio è in contrada nostra – aggiunge Venezia – La sera della vigilia è andata bene. A letto alle 3 e alle 4,30 di nuovo in contrada per la sfilata e la soddisfazione di aver vinto il premio. Rimane l’unica delusione di non aver vinto il palio e aver portato il cencio in contrada, ci proveremo il prossimo anno".