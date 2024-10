Bansky, esposizione prorogata fino al 6 gennaio

E’ record di visitatori per “Banksy. Realismo Capitalista“, la mostra aperta lo scorso marzo, che a Volterra vede protagonista le opere del celebre street artist britannico noto per il suo stile sarcastico e beffardo. L’esposizione, considerato il grande successo di pubblico, con circa 60 mila ingressi dal 18 marzo ad oggi, anziché chiudere il prossimo 3 novembre, come era in programma, resterà visibile, ancora per altri due mesi. Fino al 6 gennaio del 2025 sarà infatti possibile visitare, al centro espositivo in piazza San Giovanni, l’esposizione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani. Sono cento tra serigrafie, video, stampe e sculture le opere che raccontano nel centro studi espositivo Santa Maria Maddalena il mondo di Banksy non soltanto legato ai suoi lavori in strada ma anche alla produzione forse meno conosciuta, quella realizzata in studio.

La mostra dello street artist più celebre al mondo fa parte del percorso espositivo “Anima di Volterra“, che è un unico itinerario con audioguida gratuita per scoprire piazza San Giovanni, il Duomo e il Battistero.

Ilenia Pistolesi