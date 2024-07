Vespa World Days, è caccia alle bandierine. C’è chi le rivende sul web

Pontedera (Pisa), 24 luglio 2024 – In questi giorni sono iniziate le prime operazioni di smontaggio degli addobbi dei Vespa World Days che subito hanno fatto scattare una vera e propria caccia alle bandierine. Tutti le vogliono. Come ricordo, un cimelio per non dimenticare quei mitici quattro giorni dell’aprile scorso che portarono in città oltre 20mila vespisti da tutto il mondo e che portarono Pontedera alla ribalta nazionale e internazionale. Un evento unico e storico per la città. Dalla scorsa settimana la ditta Reica ha iniziato a togliere i filari da corso Matteotti, poi proseguirà con le operazioni di rimozione anche in via Primo maggio, in viale Italia e al Villaggio Piaggio dove erano state installate cinque mesi fa.

La bandierina color granata, seppure un po’ sbiadita dal sole di questi mesi, con il suo simbolo dei Vespa World Days 2024, va a ruba. Dai rappresentanti del Vespa club agli stessi operatori della ditta incaricata allo smontaggio arrivano richieste da ogni dove. Ma non solo. Le bandierine sono finite anche in commercio sul web: ce n’è una in vendita addirittura da Marsala, in Sicilia, valutata 29 euro. Queste 2.500 bandierine installate per Pontedera, una volta rimosse, verranno prese in custodia dal Comune che ora, vista la grande richiesta, ha iniziato a pensare a come distribuirle ed evitare che vengano disperse. "Le richieste sono davvero tante, anche io ho ricevuto dozzine di telefonate – confessa Eugenio Leone, coordinatore del raduno mondiale di Vespa dello scorso aprile – una volta completate le rimozioni programmeremo, in qualche modo, una distribuzione. Magari a settembre in occasione della ripartenza della stagione degli eventi sportivi in città. È bello vedere la voglia di ricordare questo evento che ha risvegliato in Valdera e nei pontederesi una sensazione di orgoglio, che era rimasta latente negli ultimi anni, per la figlia prediletta dei pontederesi: la Vespa". Non è ancora chiara né definita la modalità di distribuzione delle bandierine. Potrebbe essere associata ad un evento di beneficenza piuttosto che una distribuzione gratuita in occasione di un evento motoristico.