Bacco Palaia e Venere a Palaia: "Per un borgo dalle mille anime"

Bacco Palaia e Venere giunge alla sua ottava edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi sul territorio. Domenica (1 settembre) a partire dalle 18, il borgo di Palaia si animerà con musica, spettacoli, artisti di strada, una sorpresa culturale organizzata dal circolo letterario Som(o)s Lettori e street food. "Il tema della festa - ha affermato la consigliera delegata alla cultura, Eleonora Tomba - prende ispirazione dagli affreschi recentemente restaurati di Luigi Ademollo nella sala della Giunta all’interno del palazzo comunale, dove protagonista è, appunto, l’Amore. Un ulteriore omaggio alla storia e alla cultura del borgo".

Quest’anno, il tema dell’evento, organizzato dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale, sarà "M’Ama o non M’Ama? per rispondere gli innamorati potranno dichiararsi sotto l’ormai famoso arco dell’amore". Le attività commerciali locali offriranno specialità gastronomiche accompagnate da birra artigianale e vini dei produttori locali, il tutto immerso in un’atmosfera di intrattenimento che proseguirà fino a tarda sera.

"Questa non è una sagra come le altre – ha proseguito la vicesindaca, Alessia Lorenzetti – ma una festa che rappresenta le eccellenze del nostro territorio e dei territori vicini. Domenica pomeriggio al tramonto ci sarà inoltre una sorpresa per tutte le persone presenti". L’evento offrirà intrattenimenti anche per i più piccoli con il cantastorie Felice Pantone, spettacoli di cartomanzia, trampolieri, ballerine itineranti e l’incantevole performance di fuoco di Fire Aida, simbolo della fiamma dell’amore che animerà la festa. In termini di viabilità, la strada principale del paese sarà chiusa dalle 17:30 con accessi consigliati da Pontedera, Montefoscoli e Montopoli e un servizio navetta disponibile per chi arriverà da Forcoli. "Il Comune di Palaia vive di innumerevoli iniziative socio-culturali che in estate culminano dando anche spazio alla leggerezza – ha dichiarato infine la sindaca, Marica Guerrini –. Questa manifestazione mostra le mille anime del borgo in un clima festoso e conviviale per grandi e piccini".

Andrea Martina Torre