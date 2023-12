Babbo Natale spettacoli e.. bambini

Babbo Natale arriva in centro a Calcinaia. Domenica 10 dicembre dalle 15 alle 20 per le vie del paese ci saranno spettacoli, animazione e baby dance per bambini, spazi dedicato a cibi caldi, negozi aperti per comprare i regali e uno spazio, sotto la torre, tutto dedicato a Babbo Natale. "Gran parte del centro sarà chiuso al traffico per accogliere questi festeggiamenti del Natale – le parole del vicesindaco di Calcinaia e assessore al commercio, Flavio Tani –. Un pomeriggio davvero ricco di iniziative. Dal cibo natalizio agli spettacoli di tutti i tipi, tanti giochi e tante idee regalo. In poco tempo i commercianti sono riusciti a mettere insieme un bel programma mettendo insieme tante realtà". In prima fila nell’organizzazione dell’evento "Festa di Natale in centro" l’associazione olistica, ludico ed educativa EmozionalMente insieme ai commercianti del Ccn di Calcinaia e La vie en rose che porterà i suoi spettacoli ed un’anteprima. "Nonostante il poco tempo la festa è stato organizzata con tanto impegna e sarà varia negli appuntamenti – dicono Gabriella Ricoveri e Frida Vanini de La vie en rose – con noi ci sarà la compagna L’Esetheres di Dance de la Nuit con la presentazione della Regina Cattiva alle 16, oltre al tradizionale Grinch sempre molto natalizio e poi con la compagnia di danza aerea, moderna e contemporanea con Edward mani di forbice alle 17". Inoltre ci saranno gli elfi di Babbo Natale e verranno esposti i lavoretti dei piccoli del Coccapani e della scuola La vie en rose. "Con questi eventi vogliamo rendere il paese ancora più vivo" ha sottolineato Chiara Saluti. "Un evento su misura delle famiglie" l’invito di Caterina Crimeni.