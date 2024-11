Aziende donano arredi alla sede dei pompieri

Sono tre le aziende del territorio che hanno contattato il Comune di San Miniato per donare alcuni arredi alla sede di vigili del fuoco volontari di San Miniato Basso. La Polito srl di Fucecchio ha donato una cucina da sistemare nei locali di via Guerrazzi, la Tecneco srl di San Miniato ha acquistato un divano e la AET Impianti srl di San Miniato un congelatore a pozzetto, anche questi collocati all’interno della sede.

Dal 2019 una porzione del magazzino comunale di via Guerrazzi è diventata la sede dei vigili del fuoco volontari di San Miniato. Qui si è trasferita questa importante realtà che a lungo, per circa 12 anni, era stata ospitata dalla Misericordia di San Miniato Basso. "Da allora questo luogo è diventato un vero punto di riferimento sia in termini di personale, sia di mezzi, per tutto il Comprensorio - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. La presenza dei volontari è fondamentale per un territorio come il nostro, lo abbiamo visto anche in tante situazioni ed emergenze in cui la loro presenza, così come quella degli altri corpi, è stata davvero importante. Mi fa piacere vedere che tre aziende del nostro territorio hanno mostrato sensibilità in tal senso e si sono adoperate per investire in un luogo in cui nasce un servizio necessario a tutta la comunità. A nome dell’amministrazione desidero ringraziarle per l’attenzione dimostrata e auguro buon lavoro a tutti i ragazzi impegnati in questo servizio".