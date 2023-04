Maxi azienda vinicola va all’asta: offerta minima di 2,3 milioni di euro

Montecatini Valdicecina (Pisa), 12 aprile 2023 – Oltre 3 milioni di euro per accaparrarsi la maxi fattoria in località Sorbaiano, nel Comune di Montecatini Valdicecina, finita nella rete delle aste giudiziarie: il prezzo base per la struttura che funge anche da agriturismo e contempla vigneti che fruttano uve Doc che hanno reso l’azienda una delle più importanti realtà vitivinicole della zona, è esattamente 3 milioni e 60 mila euro, con la previsione di un’offerta minima che ammonta a 2 milioni e 295 mila euro. Come detto, l’asta senza incanto riguarda un’azienda agricola e villa ad uso agrituristico composta da oltre 240 ettari di terreno, coltivato in parte a vigneto Doc, in parte a oliveto, in parte a bosco e in gran parte a seminativo, oltre ad altre piccole porzioni che hanno ulteriori destinazioni agricole.

Nel dettaglio sono compresi nel primo lotto: un fabbricato con locali a destinazione produttiva (ossia lavorazione delle uve, la cantina, i locali per l’invecchiamento del vino e quelli adibiti alla degustazione), locali magazzino, locali uffici, oltre a servizi, garage, e tre appartamenti. Inoltre il lotto all’asta include una villa di tre piani fuori terra, in buono stato di conservazione, con giardino circostante, adibita ad attività ricettiva di agriturismo, un piccolo manufatto utilizzato come pollaio che insiste nei pressi del fabbricato principale, il podere La Casina, che si trova in stato di abbandono. Attualmente nella villa viene esercitata un’attività agrituristica con 20 posti letto e due dei tre appartamenti presenti nel fabbricato principale dell’azienda risultano occupati da dipendenti dell’azienda stessa. La villa si estende su oltre 240 ettari di terreno: nel fabbricato principale gli appartamenti si presentano in condizioni discrete di manutenzione, i magazzini in normali condizioni, fatta salva la porzione più a nord, hanno maggiori segni di usura. Condizioni generali più che discrete per la porzione adibita a cantina. I terreni adibiti a colture specifiche (olivo e vite) si presentano in discrete condizioni di manutenzione, con i vigneti più curati degli oliveti, mentre la maggior parte dei restanti terreni risulta incolta o a riposo. Il termine per le presentazioni delle offerte è fissato al prossimo 15 maggio.