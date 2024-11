Avis, la festa del donatore. Il corteo e il pranzo sociale

A distanza di 48 anni dalla sua fondazione, l’Avis comunale di Fornacette ha voluto confermare ancora una volta la sua vitalità e presenza sul territorio con la Festa del Donatore. Ormai appuntamento fisso di tutti gli anni, l’iniziativa intende celebrare il grande impegno che questa associazione grazie ai suoi volontari riesce a portare avanti nella donazione del sangue. La manifestazione, negli scorsi giorni, ha avuto inizio di fronte al monumento ai Caduti di piazza della Repubblica dove il sindaco Cristiano Alderigi e il presidente di Avis comunale di Fornacette, Michele Piccolo, al cospetto delle autorità, delle associazioni e delle consorelle presenti (ovvero Avis di Capannoli, Avis di Pontedera, Avis di santa Croce, Pubblica Assistenza di Fornacette, Misericordia di Fornacette, Fratres Calcinaia e Pro Assistenza Calcinaia) hanno deposto una corona in ricordo dei caduti civili. Qui, dopo un momento di silenzioso raccoglimento, il sindaco Cristiano Alderigi, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale evidenziando l’importanza del gesto della donazione per gli altri. Alle 11.30 il corteo si è spostato verso la chiesa Regina Pacis per la santa messa. A chiudere le celebrazioni alle 13 il pranzo sociale in compagnia di tutti i donatori.