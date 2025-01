Autobus danneggiato. Scatta la caccia ai vandali

VOLTERRAI bus di linea finiscono ancora nel mirino dei vandali: alcuni utenti hanno distrutto i seggiolini della corsa di trasporto pubblico da Volterra a Villamagna e ora Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di verificare se sussistano le condizioni per intraprendere un’azione di risarcimento danni e di interruzione di pubblico servizio nei confronti degli utenti che hanno danneggiato un bus del servizio di trasporto pubblico locale. I fatti. Gli atti di vandalismo si sono verificati lunedì 27 gennaio durante la corsa delle 13:04 che porta gli studenti da Volterra alla frazione di Villamagna.

L’atto vandalico, oltre al danno diretto, comporta per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma anche un danno indiretto, dato che il bus prima di poter essere rimesso in servizio deve, ovviamente, restare fermo per essere riparato. Non si tratta di un caso isolato, come sottolinea Autolinee Toscane. I bus sono spesso quinte in cui i vandali si sfogano. "Purtroppo, non è la prima volta che accadono episodi del genere lungo questa linea tpl, accompagnati da comportamenti illegali tenuti a bordo dei bus da parte di giovani utenti che hanno costretto in più di una occasione l’autista a fermare la corsa al fine di garantire la propria sicurezza e quella di tutti gli utenti a bordo", sottolinea in una nota Autolinee Toscane.

Inoltre Auotlinee Toscane, in virtù dei numerosi fatti di vandalismo che accadono sui mezzi di trasporto, rivolge un appello alle istituzioni e alle scuole per promuovere maggiore coscienza e sensibilità civica e del bene pubblico. "Oltre a ricordare che su tutti i propri bus è in funzione un sistema di videosorveglianza (le cui immagini sono a disposizione delle istituzioni preposte), rinnova la propria disponibilità a partecipare a una campagna di sensibilizzazione civica assieme alle istituzioni pubbliche e alle scuole al fine di far comprendere ai giovani e ai loro familiari non solo i rischi penali e civili in cui incorrono nel tenere comportamenti illegali, ma anche la necessità di rispettare le persone e gli strumenti che garantiscono quotidianamente un servizio pubblico, come il trasporto pubblico locale - conclude la nota di Autolinee Toscane.