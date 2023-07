Auto rubata a Bologna Trovata in città

Un intervento tempestivo ha consentito di rintracciare una macchina rubata a Bologna. I carabinieri della Compagnia di Pontedera, tramite la centrale operativa, hanno ricevuto ieri la segnalazione che un’autovettura di grossa cilindrata rubata nel parcheggio di un centro commerciale di Bologna nel corso della mattina era stata geo localizzata tramite antifurto satellitare nel centro di Pontedera. Immediate scattano le ricerche che consentono ai militari di rintracciare velocemente l’autovettura fermandola. Alla guida è stato travato un 41enne di nazionalità albanese che non ha fornito alcuna spiegazione del perché sia in possesso dell’auto. Sbrigate le formalità di rito per una completa identificazione del soggetto i carabinieri hanno sequestrato la macchina e segnalato il 41enne in stato di libertà per il reato di ricettazione.

C. B.