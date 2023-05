Auto guidata da un bimbo Il video choc è virale Salvini “rilancia“ sui social

PONSACCO

Il bimbo che guida. Ride. E quando chi era in macchina con lui (forse un adulto) lo incita ad accelerare, si impettisce ancora di più di fronte al volante per arrivare meglio ai pedali e aumenta la velocità della macchina di lusso. Il video – di cui abbiamo scritto in esclusiva nell’edizione di giovedì – è diventato virale e ha suscitato una serie di reazioni. Tra cui quella del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Federico D’Anniballe, capogruppo della minoranza "Insieme CambiAmo Ponsacco". "Il video divenuto virale del bambino alla guida dell’autovettura ha scioccato tutti e si va ad aggiungere alla lunga lista di illeciti che ormai da tempo si consumano nel nostro comune ad opera di componenti della comunità Rom – le parole di D’Anniballe – E’ un grande dispiacere vedere ancora una volta il nostro amato paese che sale alla ribalta delle cronache. Un gesto da incoscienti che poteva portare a gravissime conseguenze se avesse attraversato un pedone".

"Dopo questo sfogo mi sovvengono però alcune riflessioni – conclude Federico D’Anniballe – Si tratterebbe di un video di 56 mesi fa, tempo più che sufficiente per identificare auto, bambino e famiglia. C’è allora da chiedersi se il fatto sia stato denunciato da chi di dovere ai servizi sociali e se di conseguenza questi ultimi abbiano preso in carico famiglia e minore in modo da attuare un programma teso a far comprendere la gravità del fatto. Se questo non è accaduto come pare, allora c’è da farsi un’ulteriore domanda, visto che si fa sempre un gran parlare, specialmente da chi ci amministra, di accoglienza e integrazione, quale tipo di integrazione viene proposta a queste persone?".

Intanto, dall’Usl Toscana Nord Ovest arriva la notizia che la Società della salute Alta Val di Cecina-Valdera ha pubblicato l’avviso per "individuare enti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi nell’ambito del progetto per l’attuazione di misure volte all’accompagnamento sociale e alla ricollocazione abitativa degli abitanti del condominio Bellavista di via Rospicciano, a Ponsacco". Domani entro l’8 giugno. Avviso su http:www.sdsvaldera.it.

g.n.