Auto devastate in piazza. Vetri sfondati nella notte con un blocco di cemento

Pontedera (Pisa), 17 ottobre 2024 – Vandali in piena notte in piazza Kennedy, nel quartire Fuori del Ponte, a Pontedera. Danneggiate quattro auto parcheggiate. Due appartengono allo stesso nucleo familiare, altre due hanno proprietari diversi. Tutti hanno sporto denuncia al commissariato di polizia della vicina piazza Trieste. Le indagini sono state avviate dagli agenti che hanno acquisito anche le immagini della videosorveglianza.

Chi è stato a spaccare i lunotti anteriori delle quattro macchine in sosta? Un balordo annebbiato da alcol o droga? Oppure qualcuno disturbato dalla sosta selvaggia che da tempo regna incontrastata in quella zona di Pontedera? Sarebbero queste le due piste principali sulle quali si stanno muovendo gli inquirenti per cercare di risalire all’autore dei danneggiamenti. Anche se, ovviamente, non ne vengono escluse altre, compresa quella delle baby gang che si stanno spostando da una zona all’altra della città per creare scompiglio. Anche se questi gruppi di ragazzotti un po’ troppo agitati sembrano più concentrati negli ultimi tempi nell’area del Cineplex e della fiera.

L’assalto alle quattro macchine è avvenuto poco dopo le 2, secondo la testimonianza di una donna che ha sentito i rumori e si è svegliata. Le quattro vetture erano parcheggiate tutte nel raggio di una ventina di metr quadrati e sarebbero state colpite con un blocco in cemento usato nei cantieri per fermare le inferriate e le protezioni per evitare l’instrusione di non autorizzati nell’area delle lavorazioni edili. E lì vicino, in piazza Kennedy, c’è un cantiere edile con quei blocchi in cemento. Indaga la polizia, come detto. Le denunce da parte dei proprietari delle quattro auto sono state presentate ieri mattina al commissariato.

Chi ha spaccato i vetri anteriori delle quattro macchine, come si vede dalle foto, ha manifestato un accanimento particolarmente violento, colpendo anche più volte i lunotti. Sicuramente ad agire è stata una persona robusta perché il blocco in cemento usato nei cantieri è particolarmente pesante. Oppure sono stati in due. Le telecamere potranno fornire dettagli utili. Resta il gesto, gravissimo, e il danno subito dai proprietari delle quattro macchine.