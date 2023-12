Auto a folle velocità. Ladri in due quartieri

PONTEDERA

Un’auto di grossa cilindrata e, forse, anche modificata visto che gli scarichi fanno un rumore molto forte, è stata vista aggirarsi nella zona dei quartieri Bellaria e Galimberti a Pontedera. Sarebbe quella usata da alcuni ladri che, nei giorni scorsi, stando al racconto di alcuni residenti, sarebbero entrati in un paio di abitazioni e in una terza hanno tentato il furto salendo dai canali di scarico delle grondaie. I carabinieri non hanno avuto segnalazioni. La polizia del commissariato cittadino parla di "auto segnalata", ma non di furti. E’ probabile, quindi, che i proprietari degli immobili derubati non abbiano sporto denuncia. Le persone che hanno visto l’auto sfrecciare a folle velocità non hanno fatto in tempo a fotografarla e a prendere il numero di targa. L’appello è di fare attenzione e segnalare altri avvistamenti.