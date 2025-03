Aula natura alla Primaria: "Qui si impara la cura"

CAPANNOLILe casette di legno per gli uccellini e gli insetti. I pipistrelli e altri abitanti della natura che potranno trovare accoglienza o un semplice posto per un breve ristoro nell’aula natura Wwf inaugurata alla Primaria dell’Istituto comprensivo Pertini di Capannoli. C’è anche un minuscolo laghetto nello spazio attiguo agli orti che le dieci classi hanno a disposizione per le attività all’aperto per conoscere la natura e il ciclo delle piante e degli ortaggi. L’aula natura Wwf di Capannoli è la prima che viene allestita in provincia di Pisa.

"Questa è un’aula all’aperto dove i bambini vengono a studiare la natura – le parole della dirigente scolastica Serena Balatresi – C’è un laghetto con le piante intorno, un albergo per gli insetti, un giardino per le farfalle, le postazioni per mettere qualche semino per gli uccellini e, più lontano, ci sono anche alcune casette per i pipistrelli. Questo è un giardino dove non si può giocare e basta perché qui occorre avere cura. Qui si viene a osservare, conoscere e comprendere diverse forme di esseri viventi". Poi la dirigente ha citato Maria Montessori: "In questo nostro tempo, dove tutto è così veloce e dove spesso assistiamo al fenomeno del bambino ’accelerato’, fare esperienza della natura aiuta i bambini ad imparare ad attendere, ad imparare che lo svolgersi dei cicli della natura ha tempi propri da rispettare". "Formare futuri cittadini attenti al buon governo, alla cura del territorio, al benessere e alla salute di tutti – ha concluso la dirigente Balatresi – Su tali basi pedagogiche abbiamo deciso di aderire al progetto".

All’inaugurazione sono intervenute l’assessora regionale alla scuola Alessandra Nardini, la sindaca Arianna Cecchini con l’assessora alla scuola Simona Giuntini, Letizia Andreini del Wwf Alta Toscana e le dirigenti scolastiche Lidia Sansone e Daniela Pampaloni. L’assessora Nardini ha evidenziato il lavoro dei docenti e l’importanza del rispetto della natura. La sindaca ha messo in risalto come lo spazio Natura esterno fosse già stato predisposto durante i lavori di sistemazione della scuola. Le classi prime e seconde della Primaria di Capannoli hanno preparato piccoli spettacoli, recite e poesie per rendere ancor più importante l’inaugurazione alla quale hanno preso parte anche le classi terze, quarte e quinte.

g.n.