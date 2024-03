Attesi atleti anche dal Messico per la Pasqua a pedali sotto la Rocca

Macchina organizzativa a pieno ritmo in vista della a terza edizione di Pasqualando, la manifestazione dedicata al ciclismo e che nel weekend di Pasqua porterà a San Miniato circa 5.000 persone fra atleti e spettatori in un circuito chiuso ricavato nella zona industriale di Ponte a Egola. Arriveranno anche squadre dall’estero, perché le iscrizioni sono giunte da Repubblica Ceca, Ucraina e Messico. Previsti oltre mille atleti. Come sempre in cabina di regia la Società Ciclistica San Miniato Santa Croce (guidata da Franco Biagini) e l’Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno, con al timone Federico Micheli. Il programma fra sabato 30 e domenica 31 marzo sarà molto ricco. Main sponsor di Pasqualando sarà ancora una volta la Conceria La Patrie, che nella giornata di lunedì 18 marzo ha ospitato anche la conferenza stampa di presentazione della due giorni di ciclismo pasquale. L’iniziativa è sostenuta anche da Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Bieffe, Aurea Group, Vesta Corporation, Gronchi Safety Group, Officina PM di Pratelli e con la collaborazione di G.S. Stabbia e G.S. Iperfinish. A concedere il patrocinio Comune di San Miniato,Regione Toscana, Comitato Regionale Federciclismo e Fondazione San Miniato Promozione, con quest’ultima che si è occupata anche dalla diffusione mediatica dell’evento. Leonardo Traversi (socio fondatore e amministratore delegato La Patrie srl) spiega: "Pasqualando è un’iniziativa che anima il territorio e siamo orgogliosi di dare il nostro contributo". Il sindaco Giglioli aggiunge: "Ormai è una tradizione passare la Pasqua pedalando a San Miniato". Marzio Gabbanini (presidente Fondazione Smp): chiosa: "La nostra fondazione è sempre a disposizione per promuovere San Miniato".