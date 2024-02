Aste giudiziarie, i “gioielli“. Capannoni e ville storiche. Le occasioni in provincia

All’asta il capannone commerciale che fino a poco tempo fa ha ospitato il negozio di elettronica ed elettrodomestici Trony a Fornacette e prima ancora lo storico negozio dei Magazzini Orsini, punto di riferimento per tutta la Valdera. Siamo nel comune di Calcinaia sulla Tosco Romagnola al numero 282 in vendita c’è il grande complesso immobiliare che affaccia anche su piazza Kolbe. Un fabbricato su due piani con una zona adibita ad attività commerciale, da qualche anno è presente il negozio di abbigliamenti e articoli per la casa One fashion, e poi uffici, servizi e magazzini. Due lotti distinti. Il primo di una superficie complessiva di oltre 1.900 metri quadrati per un prezzo base di 816.000 euro. Mentre il secondo è in vendita al prezzo base di oltre un milione e mezzo (1.632.000 euro per l’esattezza) Dalla perizia si legge che la superficie è di oltre 3.200 metri quadrati al piano terra e 2.286 metri quadrati al primo piano. Si tratta di un’ampia area commerciale nata di fianco e dietro l’ex Superal oggi supermercato Pam. Il primo esperimento di vendita era stato fatto nel 2021 per un prezzo base di oltre 4 milioni e 700 mila euro. Quello attuale è il sesto tentativo di vendita dell’immobile.

L’8 marzo si procederà alla vendita senza incanto in modalità telematica sincrona a partecipazione mista con l’apertura delle buste cartacee e telematiche relative alle offerte per l’acquisto dei beni immobili in vendita nei due lotti. Tra le offerte presenti sul portale Aste giudiziarie, nelle serie di case, terreni ed uffici, a spiccare è anche la villa di Poggioadorno. Una villa unifamiliare, nel comune di Castefranco, a cui si accede attraverso un resede esclusivo di 6.070 metri quadrati circa. L’unità immobiliare si sviluppa su quattro piani fuori terra, oltre ad un piano interrato, collegati da scale interne. Urbanisticamente, la villa al piano interrato è composta da sei vani abitabili, oltre servizi igienici, ripostigli, e scale di accesso al piano terra. Il piano terra si compone da sei ampi vani, servizi igienici e una piccola loggia. Il piano primo è composto da sei ampi vani, cinque bagni, un disimpegno, altro vano scala per l’accesso al piano secondo a sua volta composto da due vani ad uso ripostiglio, una piccola stanza, oltre a scale di accesso per il piano terzo formato da un unico vano ad uso mansarda.

La villa ha una superficie complessiva di 775 metri quadrati circa. Il 18 aprile si saprà se questo immobile potrà avere dei nuovi proprietari. Si tratta del quarto esperimento di vendita dopo che i primi tre non sono andati a buon fine. Adesso il prezzo base è di 350 mila euro meno la metà del prezzo che aveva due anni fa. Per il primo tentativo di vendita, infatti, il prezzo base per la villa di Poggioadorno era di 770 mila euro.