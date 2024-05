Associazione Antigone in visita al carcere

L’associazione Antigone (che si occupa di diritti nelle carceri) ha effettuato un sopralluogo al carcere di Volterra. "Da anni rappresenta un esempio virtuoso in cui l’offerta trattamentale in tutte le sue forme, scolastica, culturale, professionale, è il motore dell’intero istituto - scrive Antigone - si osserva una costante interazione tra il mondo all’esterno e la popolazione detenuta. Sono in corso ingenti opere di ristrutturazione, particolarmente all’impianto elettrico, che necessita di continui ammodernamenti per poter supportare il fabbisogno di energia elettrica nell’istituto. Opere ingenti, ma necessarie, in diverse aree della struttura hanno diversi impatti sulla quotidianità detentiva e sulle attività trattamenti che distinguono l’istituto, come cucina, orto, torre del maschio e le attività teatrali. L’ultimazione di alcuni dei lavori è prevista per la fine dell’estate".