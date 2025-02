Assistenza agli anziani. In campo due Misericordie: "Un servizio a domicilio"

Una nuova sinergia. Un servizio di grande impatto sociale. Due Misericordie fanno squadra, quella di San Miniato e quella de La Scala. Insieme lanciano "Raggio di Sole". In campo professionisti: infermieri, oss, psicologo e volontari, pronti per rispondere ai bisogni di assistenza ed inclusione sociale della popolazione, dando un valido supporto alle famiglie. "Una nuova sfida – ha detto il governatore della Misericordia di San Miniato, Marco Micheletti – consapevoli della crescente necessità che c’è sul nostro territorio. Un servizio che rientra a pieno titolo nella mission di un’associazione come la nostra". "Altro elemento importante è la collaborazione con la consorella de La Scala – ha aggiunto –. Le collaborazioni, oggi, sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi". Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, da aziende e privati cittadini. "Chi ha bisogno di assistenza e non ha risorse per permettersela – ha concluso Micheletti – ci pensano le Misericordie. Non abbiamo messo in piedi un progetto business, ma un servizio per il quale ci atterremo a parametri Isee". Gli obiettivi sono molteplici e mirano a soddisfare le necessità primarie delle persone, garantendone il diritto alla salute e una qualità della vita ottimale, e permettendo inoltre alla persona d’invecchiare nel miglior modo possibile, evitando l’isolamento sociale e favorendone l’autonomia. Questo modello supporterà non solo il singolo individuo, ma anche le famiglie nel loro insieme, attraverso una informazione adeguata.

Alla presentazione è intervenuto il sindaco Simone Giglioli: "Due Misericordie importanti per assistere la persona, è già un bel risultato. Abbiamo una popolazione anziana ampia – ha detto –. Ci sono necessità importanti. Dare assistenza è strategico oggi che pubblico, da solo non basta". Soddisfazione anche dalla Misericordia de La Scala, rappresentata dal vice governatore Riccardo Bastianelli: "La nostra è una piccola realtà – ha detto –. Ma ci uniamo con entusiasmo alla Misericordia di San Miniato in questa sfida dal grande valore sociale". Oltre all’assistenza domiciliare, il progetto prevede l’apertura di sportelli di ascolto nelle sedi delle due associazioni. Per accedere al servizio è necessario telefonare allo 0571-401000.

Carlo Baroni