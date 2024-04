Assalto notturno all’ottica. Due ladri incappucciati rubano 300 paia di occhiali

SANTA MARIA A MONTE

Due uomini incappucciati hanno svaligiato il negozio "Ottica Bagagli" in via Francesca a Ponticelli di Santa Maria a Monte. L’assalto intorno alle 2,20 della notte tra mercoledì e ieri. "I carabinieri sono prontamente intervenuti – fa sapere la titolare Simona Bagagli – e hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili del furto. Da parte nostra chiediamo aiuto a eventuali testimoni o chiunque abbia informazioni utili al lavoro delle forze dell’ordine. Chi ha visto o ha notizie utili contatti i carabinieri per contribuire alla soluzione del caso":

I malviventi sono riusciti a smontare l’inferriata di protezione e a forzare la porta d’ingresso che hanno aperto riuscendo così a entrare nel negozio. I ladri sono riusciti a portare via, in pochissimo tempo, circa 300 occhiali esposti, infliggendo un duro colpo alla gestione dell’attività, che è un punto di riferimento locale per la cura della vista. Al danno per il furto degli occhiali c’è da aggiungere anche quellodella rottura della porta, aggravando ulteriormente la situazione per la titolare.

Simona Bagagli, visibilmente scossa, ha espresso il suo dispiacere e la frustrazione per quanto accaduto, sottolineando "le sfide che ogni giorno sono necessarie per mantenere a galla l’attività in un mercato difficile e ora ulteriormente complicate da questo atto criminoso".

"Ottica Bagagli – spiega ancora la titolare – è determinata a riprendersi da questo duro colpo, con il sostegno della comunità locale e il rinnovato impegno nei confronti dei clienti".

g.n.