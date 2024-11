Arte, studenti protagonisti. Dal teatro alla musica

POMARANCE

Il Comune di Pomarance, in collaborazione con Castelnuovo e Monteverdi Marittimo, ha presentato il progetto “I Like! Giovani energie naturali in Toscana“, con l’impresa teatrale Officine Papage, rispondendo all’avviso "Educare in comune", promosso dal dipartimento per le politiche della famiglia per progetti di contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di minorenni. Quello che arriva dalla Valdicecina ha ottenuto il secondo posto in graduatoria affermandosi tra i progetti migliori nazionali. Sono 13 spettacoli di teatro nelle scuole e nelle sale teatrali, 20 laboratori di teatro (tra cui 1 in cui saranno bambini a insegnare il teatro ai genitori), 1 gemellaggio tra istituti per una rassegna di teatro scuola, 11 proiezioni cinematografiche, 1 mini serie di video-storie realizzata dai giovani, 6 corsi di educazione musicale con performance finale, 4 percorsi di formazione alle bellezze del territorio con 8 guide organizzate dai minori nei musei e monumenti, 8 incontri con autrici e autori di letteratura per l’infanzia e la gioventù, 3 laboratori di lettura animata nelle biblioteche, 1 laboratorio di grafica digitale, 1 consulta di giovani. Il progetto svilupperà 3 macro-sezioni. Nella prima, chiamata "Cultura e arte" rientrano 5 azioni su teatro, cinema, musica, musei e monumenti, biblioteche", assegnate ciascuna ad una realtà del territorio: Officine Papage (teatro), Larderello Mare (cinema), Filarmonica Puccini (musica), Idealcoop (musei e monumenti), Le Amiche di Mafalda (biblioteche).

Sono previsti appuntamenti in orario scolastico e in pomeridiana pensati per il coinvolgimento delle famiglie. Ai giovani saranno forniti strumenti e conoscenze per divenire guide in piccoli percorsi dedicati alle famiglie e agli ospiti delle attività di gemellaggio. Agli studenti saranno dedicati un laboratorio di grafica e uno di autonarrazione cinematografica, che vedrà i partecipanti utilizzare la tecnologia per raccontare le proprie giornate in una miniserie. La seconda sezione del progetto sarà dedicata alla costruzione di una consulta formata da due gruppi (junior 6-11 anni e senior over 12 anni). La terza sarà dedicata ai "servizi di supporto alla mobilità", con un’attività con i genitori per il TaxiLike, un car sharing con cui le famiglie potranno chiedere o offrire passaggi. Questa esperienza sarà la base per lo sviluppo di un’app "Chi cerca trova", con gli studenti del Santucci, per gli spostamenti con una mappa dei luoghi di arte e cultura.