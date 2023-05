Arte La storia rivive sui muri della città

PONTEDERA

L’argento ai Giochi Olimpici di Sidney nel 2000 di Leonardo Pettinari, la storica vittoria del Pontedera calcio contro la Nazionale e una dedica ad Antonio Gramsci, filosofo e politico che dà il nome al quartiere del Villaggio. Sono questi tre i temi dei prossimi murales che nei prossimi giorni sorgeranno proprio al Villaggio Gramsci. Da domenica 28 maggio tre street artists di fama internazionale provenienti da Marocco, Lussemburgo e Portogallo, si metteranno a lavoro per realizzare queste tre opere su altrettante facciate dei palazzi di questo quartiere. Si tratta di una collaborazione del Comune di Pontedera con il Centrum Sete Sois Sete Luas che già l’anno scorso ha iniziato a colorare la città con alcune opere su muro.

"Con questo progetto andiamo a riqualificare il quartiere del Villaggio Gramsci accrescendone il suo valore estetico e culturale puntando a diffondere una cultura di più ampio respiro – spiega l’assessore alle politiche abitative, Sonia Luca –. Il luogo non è casuale, si tratta di un quartiere popolare ad alta densità abitativa che ha bisogno di essere rivitalizzato con attività di questo tipo e non solo". L’inaugurazione è prevista per domenica 4 giugno alle ore 19 in via Brigate Partigiane. "Questa iniziative apre il 31esimo Festival Sete Sois Sete Luas, il festival più longevo della Valdera – ha spiegato il direttore del Festival, Marco Abbondanza –. Vorremo qui creare un luogo dedicato alla memoria, all’identità pontederese, utile anche per le nuove generazioni e chissà, magari anche per i turisti. Un progetto iniziato l’anno scorso con il murale dedicato alla milionesima Vespa e che ogni anno vedrà tre nuovi murales apparire in città". Quindi la soddisfazione di uno dei protagonisti, il campione di canottaggio e presidente della Canottieri Pontedera, Leonardo Pettinari, fresco del doppio successo agli Europei U19 con la medaglia d’oro per Alice Pettinari e bronzo per Francesco Garruccio.

"Per me è molto gratificante ricevere questo riconoscimento – ha detto Pettinari – ai giovani di oggi mancano esempi da seguire. Sono onorato di essere affiancato da personalità di così grande rilievo".

