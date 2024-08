Arriva l’expo della geotermia. Un’occasione per il territorio

Si terrà a Castelnuovo Valdicecina, nel mese di ottobre, GeotExpo Venti24, fiera nazionale del settore della geotermia, che riunisce le aziende attive nella filiera industriale della coltivazione delle risorse geotermiche, sia per la produzione di energia che per altri utilizzi. Si tratta di aziende impegnate nei settori delle lavorazioni meccaniche, della fornitura di componenti, della prestazione di servizi, della realizzazione di impianti, delle opere elettriche, idrauliche ed edili e delle manutenzioni, dei servizi per la sicurezza ed altri ancora. Sono aziende localizzate in gran parte sui territori della geotermia toscana ma anche in altre zone della Toscana e Regioni d’Italia. La manifestazione si svolgerà in un periodo storico in cui le energie rinnovabili possono giocare un ruolo di crescente importanza per la transizione energetica e per il futuro del pianeta; in questo contesto la geotermia è attesa a fronteggiare nei prossimi anni un’importante fase di nuovi investimenti, in particolare nell’area toscana dove conta già 34 centrali tra le province di Pisa, Siena e Grosseto, nelle quali il numero dei comuni geotermici potrebbe crescere nel breve termine. Anche in altre zone d’Italia tuttavia, la geotermia ha un significativo potenziale di sviluppo, sia dal punto di vista di produzione dell’energia elettrica che dell’utilizzo del calore ad altri fini. Si approssima dunque un ciclo economico di grande rilevanza per il settore della geotermia, per le aziende attive in questo settore e per le comunità che vivono in tutta l’area della geotermia toscana. In questo contesto di grandi opportunità, GeotExpo Venti24 rappresenta per le aziende del settore l’occasione per confrontarsi con le opportunità offerte dall’imminente ciclo di investimenti ma anche prepararsi alle sfide che si troveranno a fronteggiare, in particolare nell’ambito del mercato del lavoro e in quello finanziario.

Lo scopo della manifestazione GeotExpo Venti24 è dunque di offrire, alle aziende della filiera, strategie e strumenti per affrontare la crescente carenza di mano d’opera qualificata e per identificare soluzioni finanziarie a sostegno delle opportunità di crescita per il settore geotermico. Un periodo cruciale per la geotermia, in virtù dell’attuale fase di confronto tra il concessionario Enel Green Power e la Regione per il rinnovo ventennale delle concessioni.