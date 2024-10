Arrestato il baby rapinatore. Depredava i turisti stranieri

E’ stato localizzato e arrestato a Castelfranco il giovanissimo rapinatore che puntava gli orologi di lusso. Ora si trova all’istituto penale per i minorenni di Firenze. Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un cittadino egiziano 18enne, ritenuto responsabile, quando era ancora minorenne, di due rapine ai danni di facoltosi turisti stranieri. All’identificazione dell’indagato, che in entrambi i casi ha agito all’interno del centralissimo "parking Meda" di Milano, i poliziotti della Mobile sono giunti incrociando le immagini delle telecamere di sorveglianza con i nominativi dei soggetti identificati nel corso dei controlli su strada. La prima rapina, il primo maggio, ha avuto come vittima un trentenne turista francese che, avvicinato da due soggetti nordafricani (l’indagato e un complice allo stato rimasto ignoto) con la scusa di chiedere informazioni, è stato aggredito e nonostante la strenua resistenza ha visto sottrarsi un orologio Rolex del valore di circa 30 mila euro. Il 6 giugno, invece, ad essere rapinato è stato un turista giapponese 60enne che, una volta sceso nel parcheggio, è stato aggredito subendo lo strappo dell’orologio, un Richard Mille del valore di circa 228mila euro. Dopo una capillare indagine l’giziano è stato individudato e arrestato a Castelfranco.

C. B.