Armato di martello alla stazione ferroviaria, denunciato dai carabinieri

Pontedera, 18 febbraio 2025 – Un intervento tempestivo dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Pontedera ha permesso di denunciare un cittadino extracomunitario di 37 anni per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L'operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Piazza Unità d'Italia, un'area spesso al centro di segnalazioni per episodi di microcriminalità. L'allarme è scattato grazie a una segnalazione pervenuta al "112 NUE" che indicava una lite in corso e la presenza di una persona con un martello in mano.

I Carabinieri, giunti in pochi minuti, hanno individuato e fermato un uomo di 37 anni che corrispondeva alla descrizione fornita. Durante il controllo, i militari hanno scoperto che l'uomo nascondeva sotto il giaccone un grosso martello da fabbro tipo mazza, un oggetto che, in quel contesto, poteva rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica. Il martello è stato immediatamente posto sotto sequestro e l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi.

L'operazione testimonia l'efficacia del servizio di pronto intervento "112 NUE" e la prontezza dei Carabinieri nel rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Ancora una volta, l'impegno e la professionalità dei militari dell'Arma hanno garantito la sicurezza e la legalità nel territorio, prevenendo potenziali situazioni di pericolo.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.