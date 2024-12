Arena-Tramoni. E’ già ballottaggio

Si va verso la quasi totale conferma della formazione scesa in campo sabato scorso contro il Mantova. Il tecnico Inzaghi infatti non dovrebbe toccare né la linea difensiva, né tantomeno il centrocampo, con l’unico dubbio della possibile titolarità di Tramoni contro il Bari. Confermato ancora una volta dal primo minuto Giovanni Bonfanti al fianco di Caracciolo e Canestrelli, mentre a centrocampo il quartetto composto da Touré, Marin, Piccinini e Angori non dovrebbe essere toccato. In attacco, visto il momento di appannamento di Nicholas Bonfanti, appare praticamente certo l’impiego di Lind dal primo minuto, mentre sulla trequarti il dubbio è se confermare Moreo e Arena oppure, appunto, inserire Tramoni. Out sia Vignato, che anche ieri non si è allenato, sia Mlakar, che non recupererà prima del Modena.

Longo. Ha già parlato invece in conferenza stampa il tecnico del Bari Moreno Longo. Tra i temi affrontati c’è Giuseppe Sibilli, grande ex della partita, ma che non sta attraversando un periodo semplice. Queste le parole del tecnico dei pugliesi: "E’ un momento particolare per Sibilli. Ci sono calciatori che vanno ad affrontare una squadra da ex e le risposte sono sempre differenti - dichiara Longo -. A volte la troppa smania può farti fare una partita per assurdo con minore qualità. Io credo che Sibilli debba stare sereno: deve alleggerire il senso di dovere. Peppe non deve strafare o dimostrare a tutti i costi. Quando alleggerirà la testa, verrà fuori".

Arbitro. Intanto l’arbitro del match è stato nominato e sarà Luca Massimi di Termoli, coadiuvato da Francesco Cortese di Palermo e Federico Viotta di Moliterno, mentre al Var ci sarà Fabio Maresca di Napoli.