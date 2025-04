Apre la Coop all’Orto di San Matteo: "Mini-mercato per il quotidiano": "E’ la riqualificazione di un’area"

CASTELFRANCOLa Coop apre stamani nell’area dell’ex Lorbac, all’Orto di San Matteo. Alle 8,30 il taglio del nastro. Operazione iniziata nel 2018 per la quale Unicoop Firenze ha investito circa 5 milioni di euro di cui 500mila per la viabilità circostante. Chiuso lo storico supermercato di via Quasimodo. Ieri pomeriggio la presentazione alla stampa, alle autorità e alle associazioni. Presente il sindaco Fabio Mini, la presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, il presidente del consiglio di gestione Michele Palatresi, la presidente della sezione soci Coop Valdarno Inferiore Angela Bagagli, il parroco don Ernesto Testi e il comandante dei carabinieri luogotenente Nicola Caiti. "Un minimercato vicino alle esigenze di soci e clienti, di riferimento per gli acquisti quotidiani, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, per una spesa comoda e veloce, che mette al centro freschezza, territorio, servizio e accoglienza", questa la nuova Coop di Castelfranco. Le novità sono i il banco macelleria e la gastronomia con rosticceria. Più piccola della precedente, più compatta, moderna con casse salvatempo e fai da te e sistemi per il risparmio energetico d’avanguardia. Entro l’inizio delll’estate a fianco della Coop aprirà la Farmacia Comunale che si trasferirà dalla sede attuale."Non può essere che una soddisfazione l’apertura del nuovo punto Coop, perché evidenza le potenzialità del nostro territorio – le parole del sindaco Fabio Mini – Questo intervento ha permesso di risolvere anche un problema di riqualificazione di un’area del paese. Questo nuovo assetto trova compimento dopo un lungo percorso avviato dalla precedente giunta, forse qualche cosa di diverso noi avremmo provato a pensarlo, ma comunque sia ben venga questa inaugurazione". "Questo punto vendita ha per noi un valore importante perché nasce vicino al cuore della città dopo un lungo lavoro di recupero dell’area – le parole di Daniela Mori – Questa inaugurazione è finalmente un momento di rinascita e di festa". In queste prime settimane sconti e promozioni. Orario di apertura dalle 7,30 alle 20 dal lunedì al sabato. Il futuro della vecchia Coop di via Quasimodo sarà all’insegna del sociale e dell’associazionismo. In corso trattative tra Unicoop e un’associazione di volontariato.gabriele nuti