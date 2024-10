Apre il luna park di San Luca e festa degli ambulanti

PONTEDERA

Primo giorno di apertura del Luna park della Fiera di San Luca. Le giostre, quest’anno sono 68 (27 per adulti e ragazzi, 24 tra tiri, rotonde e giochi vari e 17 per bambini), resteranno aperte tutti i giorni in piazza del mercato per tre settimane, fino a domenica 27 ottobre. Oggi dalle 8 alle 19 ci sarà la Festa degli ambulanti di Anva Confesercenti con il mercato, lo street-food, luna park, gonfiabili, trucca-bimbi e produttori locali. "Quest’anno è un Luna park davvero molto partecipato – dice l’assessore Alessandro Puccinelli – c’è stata tanta richiesta e più volte abbiamo dovuto rivedere gli spazi del plateatico per sistemare tutto al meglio. Ci sono state più riunioni per garantire la sicurezza, gli operatori stessi del pubblico spettacolo garantiranno un ulteriore servizio steward e poi ci saranno le nostre instancabili associazioni di volontariato". Domenica 20 ci sarà il mercato straordinario, martedì 22 e mercoledì 23 la Festa del bambino, giovedì 24 (per il fierone) e domenica 27 i mercati della fiera. E torna dopo due anni di assenza l’Expo, l’Antica Fiera di San Luca, presa in mano da Alter Ego Fiere, allestita nel parcheggio del Panorama dal 25 ottobre al 3 novembre.

l.b.