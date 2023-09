Apre i battenti “Relazioniamoci” a Ponsacco: Spazio per far crescere le idee

PONSACCO

Uno spazio per comunicare. Nasce a Ponsacco nei locali della ex Misericordia in via Carducci "Relazioniamoci" un ambiente progettato per soddisfare le diverse esigenze delle organizzazioni che desiderano crescere e realizzare i propri obiettivi. Un luogo in cui far crescere le idee, dove incontrarsi, esporre e fare formazione.

"Questo spazio – ha detto il direttore della Misericordia Piero Iafrate – è stato creato per voi, per coloro che sognano di fare la differenza nel territorio. Vogliamo che i vostri sogni diventino realtà e che le vostre iniziative abbiano un impatto positivo sulla comunità. “Relazioniamoci“ è un invito a connettersi, a collaborare e a costruire insieme un qualcosa di bello. Un luogo destinato a diventare il cuore pulsante delle relazioni e delle iniziative associative nel territorio.

Un’importante risorsa dedicata alle associazioni che desiderano interagire con il territorio e creare legami significativi con la comunità". Lo spazio è stato inaugurato lo scorso sabato mattina alla presenza della sindaca Francesca Brogi, del governatore della Misericordia Alberto Lemmi e del parroco di Ponsacco Don Armando Zappolini. "Ogni spazio di aggregazione – ha detto Don Armando – è un argine contro il degrado. Mi auguro che questi locali siano sempre pieni di iniziative".

In pieno centro storico, proprio dietro il palazzo comunale, nasce un luogo pensato per diventare fucina di idee. "Una comunità viva – ha detto la sindaca Brogi – composta da un tessuto associativo attivo. Uno spazio aperto con un’attenzione particolare ai giovani".