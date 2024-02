Appello per salvare la prima elementare

"Mancano nove bimbi per poter formare la classe prima per l’anno scolastico 2024-2025". E’ un appelloi quasi disperato quello che si legge sui social della frazione di Val di Cava per cercare di salvare la scuola Primaria della frazione di Ponsacco. Sì, salvare. Perché mancando la prima il rischio è che tra cinque anni non ci siano più bambini. La speranza è che negli anni a venire le iscrizioni siano sufficienti a ricominciare un ciclo scolastico. Gli iscritti, al momento, sono sei. Oppure, che qualche genitore chieda il cambio di scuola a iscrizioni già avvenute. Ma è poco probabile. "Val di Cava è una comunità viva e in crescita – si legge sui social – I bambini non sono solo numeri. Ciò che è stato costruito nel tempo andrà a morire. La scuola è un fiore all’occhiello per il Comune e per l’intero istituto".