Aperte le iscrizioni ai centri estivi

Aperte le iscrizioni per i Centri estivi comunali di giugno, luglio e settembre a Santa Croce. Le domande dovranno essere presentate entro la mezzanotte del 15 maggio esclusivamente online con credenziali Spid collegandosi al sito www.comune.santacroce.pi.it nella sezione Servizi digitali. I centri estivi si svolgeranno dal 12 al 28 giugno per i bambini 6-11 anni alla Primaria Copernico, dal 2 al 31 luglio per bambini 3-6 anni all’Infanzia Albero Azzurro, per bambini 6-11 anni alla Primaria Copernico e per ragazzi 12-15 anni all’Hub Intercultura e Giovani e parco Aldo Moro (due settimane di luglio, moduli fruibili singolarmente, 8-12 luglio e 15-19 luglio; ognuno dei due moduli sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni). Dal 2 al 13 settembre per i bambini 3-6 anni al Ciaf Maricò e 6-11 anni alla Primaria Copernico. Costi da 75 a 350 euro a settimana in base alle fasce Isee. Info: 0571 389975.