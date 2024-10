Aperta piazza Repubblica. Il parcheggio dopo la fiera

PONSACCO

Piazza della Repubblica da ieri è tornata ad essere il maggior luogo di ritrovo e incontro per i ponsacchini. Dalla mattina, e poi per tutta la giornata, gli addetti dell’impresa che ha eseguito l’intervento di riqualificazione della piazza hanno smontato le barriere e le recinzioni e smantellato tutto quanto rimaneva del cantiere per riconsegnare l’agorà ponsacchina più importante alla comunità. E’ stata riaperta solo l’area pedonale, mentre il parcheggio verrà riattivato dopo la fiera.

"Oggi, o al massimo domani, gli addetti incaricati dal Comune inizieranno a montare il palco per le manifestazioni di lunedì in occasione della Fiera paesana – spiega l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mattolini – Per questo motivo abbiamo deciso di non riaprire la parte della piazza riservata a parcheggio delle auto che, altrimenti, avremmo dovuto richiudere subito per l’allestimento in sicurezza del palco. Così abbiamo deciso di lasciarla chiusa e riaprirla per la sosta dopo la fiera".

Per decisione del sindaco Gabriele Gasperini piazza Garibaldi è stata riaperta semplicemente smontando il cantiere e togliendo le barriere che erano state poste a sicurezza delle persone durante le varie fasi di lavorazione dell’impresa incaricata dalla precedente amministrazione in base alle risultanza della gara pubblica indetta. "Come avevo già detto – ha ribadito Gasperini – non c’è stata alcuna inaugurazione per rispetto degli enormi disagi causati dal cantiere dei lavori a commercianti e residenti. Ribadisco che mi sembra ci sia ben poco da festeggiare".

Il cronoprogramma iniziale di dieci mesi di cantiere è stato sforato di sei mesi con polemiche, petizioni, proteste e raccolta firme promosse contro l’amministrazione guidata dall’ex sindaca Francesca Brogi dall’attuale sindaco Gabriele Gasperini e da altri ponsacchini che hanno le loro attività sulla piazza. Cantiere che si è allungato anche per i ritrovamenti archeologici effettuati durante l’esecuzione dei lavori già dopo poco più di un mese dall’apertura del cantiere. "Sto facendo con i tecnici anche il conteggio finale del costo dei lavori – conclude l’assessore Mattolini – Mancano ancora alcuni piccoli interventi, come gli attraversamenti pedonali".

g.n.